Calciomercato Inter – Chi è Satriano, baby talento nerazzurro | VIDEO (Di lunedì 19 luglio 2021) Con Martín Satriano l'Inter potrebbe non dover più ricorrere al Calciomercato estivo per rinforzare il proprio attacco. Conosciamolo meglio! Leggi su pianetamilan (Di lunedì 19 luglio 2021) Con Martínl'potrebbe non dover più ricorrere alestivo per rinforzare il proprio attacco. Conosciamolo meglio!

Advertising

DiMarzio : #Calciomercato | L'#Inter incontra l'agente di #Lazaro: il #Benfica spinge per il prestito dell'esterno - Gazzetta_it : Inter, ipotesi ritorno per Keita: sarebbe l'arma in più per Inzaghi? #calciomercato - DiMarzio : #Bellerin chiede la cessione all'#Arsenal: #Inter la sua priorità - __Ssam_7 : Sì ragazzi tutto vero ha perso la testa vuole andare via Romelu. #lukaku #Inter #IMInter #calciomercato… - Nerazzurrisiamo : -