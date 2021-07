L' Impero Hamilton colpisce ancora La Ferrari sogna | l' inglese vince

Leggi su ilfoglio

(Di domenica 18 luglio 2021) A questo giro è Lewisa fare il pieno. Lahato, Leclerc ha lottato come un leone e fino a 2 giri dalla bandiera a scacchi è stato clamorosamente in testa, riportando indietro le lancette degli orologi al 2018, quando Vettel aveva vinto “a casa loro”. Alla fine non è successo, il monegasco è stato risucchiato da un’idrovora che gli recuperava un secondo a giro e lo ha passato nello stesso punto dove il sette volte campione del mondo aveva dato una spallata decisiva a Verstappen. Ma vedere una Rossa così competitiva fino in fondo e non solo in brandelli di gara o in qualifica è stato un tonico fondamentale per la ...