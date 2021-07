Calciomercato Verona, ecco Montipò (Di domenica 18 luglio 2021) Verona - Dopo il regista Hongla il Verona è vicinissimo ad un altro colpo, stavolta per la porta. Sarà Lorenzo Montipò (25) il nuovo portiere gialloblù, che arriverà dal Benevento (con cui ha ... Leggi su corrieredellosport (Di domenica 18 luglio 2021)- Dopo il regista Hongla ilè vicinissimo ad un altro colpo, stavolta per la porta. Sarà Lorenzo(25) il nuovo portiere gialloblù, che arriverà dal Benevento (con cui ha ...

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Verona Calciomercato Verona, ecco Montipò VERONA - Dopo il regista Hongla il Verona è vicinissimo ad un altro colpo, stavolta per la porta. Sarà Lorenzo Montipò (25) il nuovo portiere gialloblù, che arriverà dal Benevento (con cui ha prolungato il contratto per un'altra ...

Calciomercato Udinese, per la porta c'è Silvestri Ma dopo giorni in cui sembrava Luis Maximiliano il nuovo portiere designato, Marino ha cambiato obiettivo, chiudendo per Marco Silvestri (30) del Verona . fissate per domani le visite mediche del ...

Calciomercato Verona, ecco Montipò Corriere dello Sport Silvestri all’Udinese, tutto fatto per 2,5 milioni garantiti: il Verona ha preso l’erede Come conferma La Gazzetta dello Sport, l’Udinese ha scelto l’erede di Musso: tra i pali ci sarà Marco Silvestri. L’accordo col Verona è arrivato nelle ultime ore, anche grazie allo sprint dei veneti p ...

Dimarco, ottima prestazione in Lugano-Inter. Prossimo titolare a sinistra? L’esterno, rientrante dal prestito al Verona, non ha deluso le aspettative ... Sia in proiezione offensiva, in cui ha creato numerose occasioni da calcio piazzato, suo l’assist per il gol dell’2-1 di ...

