Abrignani CTS | rischi insignificanti solo con le vaccinazioni No vax credono più al preparatore atletico che alla scienza”

MediasetTgcom24 : Covid, Abrignani (Cts): 'Ad agosto avremo 30mila contagi al giorno' #coronavirusitalia - Agenzia_Ansa : 'Già fra 4 o 5 giorni, se osserveremo dei picchi di contagi nelle città dove ci sono stati comportamenti a rischio,… - HuffPostItalia : Abrignani (Cts): 'Ad agosto avremo 30mila casi al giorno, come in Inghilterra' - rielafaby : RT @orizzontescuola: Abrignani (CTS): rischi insignificanti solo con le vaccinazioni. No vax credono più al preparatore atletico che alla s… - orizzontescuola : Abrignani (CTS): rischi insignificanti solo con le vaccinazioni. No vax credono più al preparatore atletico che all… -

Lo dice al Corriere della Sera Sergio, immunologo del. 'Sono sempre 2,4 milioni gli over 60 scoperti, il 15%. Sono un grande problema in effetti. Il 98% dei decessi riguardano queste ...Sergio, an immunologist who is a member of theexpert panel advising the government on its policy to combat the coronavirus, said Tuesday that we will see in less than a week if the ..."Covid potrebbe essere declassato a un'influenza con un semplice gesto. Se tutta la popolazione si sbrigasse a vaccinarsi", afferma Abrignani ..."Il Covid potrebbe essere declassato a un'influenza con un semplice gesto. Se tutta la popolazione si sbrigasse a vaccinarsi il rischio di piangere altri morti diventerebbe insignificante". Lo dice al ...