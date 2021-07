Vaccini, in Campania oltre 2 milioni e mezzo di persone hanno ricevuto la seconda dose (Di sabato 17 luglio 2021) Complessivamente in Campania sono stati vaccinati con la prima dose 3.453.734 cittadini. Di questi 2.504.069 hanno ricevuto la seconda dose. Le somministrazioni effettuate sono state, in totale, 5.957.803. I dati delle vaccinazioni in Campania, fa sapere l’Unita’ di Crisi, sono aggiornati alle 18.00 di oggi. Complessivamente in Campania sono stati vaccinati con la prima dose 3.453.734 cittadini. Di questi 2.504.069 hanno ricevuto la seconda dose. Le somministrazioni ... Leggi su ildenaro (Di sabato 17 luglio 2021) Complessivamente insono stati vaccinati con la prima3.453.734 cittadini. Di questi 2.504.069la. Le somministrazioni effettuate sono state, in totale, 5.957.803. I dati delle vaccinazioni in, fa sapere l’Unita’ di Crisi, sono aggiornati alle 18.00 di oggi. Complessivamente insono stati vaccinati con la prima3.453.734 cittadini. Di questi 2.504.069la. Le somministrazioni ...

