Massimo trovato morto in Sicilia, la mamma scrive a Mattarella: "Non si è suicidato" (Di sabato 17 luglio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiLo scorso 26 giugno il corpo di Massimo Melluso, 31enne campano originario di Villaricca, fu trovato senza vita impiccato a una trave in un capanno di Ventimiglia di Sicilia, dove viveva insieme al compagno. Quello che è stato subito definito un suicidio, però, non convince la mamma del giovane che in una lettera ha raccontato tutta la sua disperazione unendola a varie perplessità e rivolgendosi al presidente Mattarella per trovare la verità: "La procura di Ventimiglia lo ha dichiarato un suicidio senza fare un'autopsia. La sfuggente analisi al corpo esanime di mio figlio ...

