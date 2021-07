Advertising

dinoadduci : Leclerc sorride: 'Il podio è possibile'. Sainz: 'Contatto con Russel? C'era spazio' -

Ultime Notizie dalla rete : Leclerc sorride

Virgilio Sport

, poi, sembra conoscere la ricetta vincente per la gara (gli orari ): "Il podio domani? Sarà determinante fare un'ottima partenza, perché superare i primi in gara non sarà semplice". Sondaggio ...Verstappen, che con la quarta pole consecutiva si porta a casa anche 3 preziosi punti, ...3ª fila: 5. Norris, 6. Ricciardo 4ª fila: 7. Alonso, 8. Vettel 5ª fila: 9. Russell, 10. Ocon 6ª ...Sorride certamente Fernando Alonso ... Bottas (Mercedes) a 7”5 4. Leclerc (Ferrari) a 11”2 5. Norris (McLaren) a 24”1 6. Ricciardo (McLaren) a 30”9 7. Alonso (Alpine) a 43”5 8. Vettel (Aston Martin) a ...Venerdì Santo per il Ferrari una Pietra d'argento. Charles Leclerc scatterà dal quarto posto in griglia di partenza nella prima Qualificazione sprint ...