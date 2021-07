Chi lo dice che la camicia portata fuori dai pantaloni non è chic? (Di sabato 17 luglio 2021) Tocco di classe 2021 di Giusi Ferré guarda le foto VALERIA GOLINO Come tutte le ragazze (i 55 anni non contano) ama mettersi alla prova: registi emergenti, ruoli insoliti, duetti musicali (con i Baustelle). Questa volta al Taormina Film Fest si è presentata con un noir poliziesco, Occhi blu, diretto da Michela Cescon. Da rapinatrice solitaria schizza via in sella a una moto. ... Leggi su iodonna (Di sabato 17 luglio 2021) Tocco di classe 2021 di Giusi Ferré guarda le foto VALERIA GOLINO Come tutte le ragazze (i 55 anni non contano) ama mettersi alla prova: registi emergenti, ruoli insoliti, duetti musicali (con i Baustelle). Questa volta al Taormina Film Fest si è presentata con un noir poliziesco, Occhi blu, diretto da Michela Cescon. Da rapinatrice solitaria schizza via in sella a una moto. ...

Advertising

matteorenzi : Sono intervenuto in aula sul ddl Zan. Siamo a un passo dal traguardo. Chi dice di no all’accordo per ragioni ideolo… - RobertoBurioni : Gli alfieri della libertà che affermano “sono a favore del vaccino ma contro l’obbligo” fanno lo stesso ragionament… - MatteoRichetti : A chi dice che @Azione_it ha un solo voto in #Senato vorrei far presente che ci sono momenti in cui un solo voto fa la differenza #ddlzan - giulia60031200 : Ora aspettiamo la chiusura di tutti gli altri. Australia, chiuso il più grande fornitore di animali da laboratorio… - ElloRotta : @LaPrimaManina @sani_rossana Lunico ordine che posso immaginare a 'sto punto è quello delle cazzate: chi ne dice di… -