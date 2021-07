(Di venerdì 16 luglio 2021) Sono ormai due stagioni che il Trono Over diriscuote grande successo tra il pubblico di canale 5 e, complice la pandemia da Covid, dalla scorsa stagione Maria De Filippi ha deciso di mescolare i due format: trono over e trono classico. Laè stata maturata perché ogni puntata del dating show condotto da Maria De Filippi dedicato alle avventure sentimentali di Gemma Galgani&Co veniva seguito da più di tre milioni di telespettatori con il 25% di share. Un vero record, capace di spazzare via invece il Trono Classico, che non riusciva mai a tenere il passo. Questo è stato certamente motivo di curiosità per il ...

Advertising

ReTwitStorm_ita : “#Puntate #Cancellate”. #Uomini e #Donne, la #Drastica e #Inevitabile #Decisione di Mediaset - _gryffindorteam : Ma mi cancellate se dico che Loki non mi ha entusiasmata per niente? Specialmente queste ultime due puntate -

Ultime Notizie dalla rete : Puntate cancellate

Caffeina Magazine

... Teresa Langella, Luigi Mastroianni e Ivan Gonzalez , pare siano destinate a non tornare in onda nelle prossime settimane e quindidal palinsesto. L'idea di ritrasmettere le, ...Country Comfort e The Crew sono state, ma ancora disponibili per qualche settimana nel ... non vedrà dopo le diecidella prima serie, la produzione della seconda stagione. Sia ...Cancellata la messa in onda in prima serata di Uomini e Donne Speciale - La Scelta. Ecco cosa andrà in onda al posto del programma della De Filippi.Sospese su Canale 5 le repliche del dating sentimentale di Maria De Filippi: la decisione di Mediaset dopo il flop d'ascolti ...