Madame X: il documentario di Madonna in autunno su MTV (Di venerdì 16 luglio 2021) Madame X ©Ricardo Gomes Madonna per MTV. Il documentario dell’artista americana, Madame X, debutterà su Paramount+ esclusivamente negli Stati Uniti, in America Latina, in Australia, nei paesi nordici e in Canada a partire venerdì 8 ottobre 2021, mentre per i fan al di fuori di questi paesi il documentario sarà disponibile su MTV. In Italia andrà in onda su MTV (Sky canale 131 e in streaming su NOW) e su MTV Music (132 e 704 di Sky). Girato a Lisbona, in Portogallo, il documentario riprende le esibizioni teatrali della tournée dell’icona pop acclamata dal pubblico di tutto il mondo. ... Leggi su davidemaggio (Di venerdì 16 luglio 2021)X ©Ricardo Gomesper MTV. Ildell’artista americana,X, debutterà su Paramount+ esclusivamente negli Stati Uniti, in America Latina, in Australia, nei paesi nordici e in Canada a partire venerdì 8 ottobre 2021, mentre per i fan al di fuori di questi paesi ilsarà disponibile su MTV. In Italia andrà in onda su MTV (Sky canale 131 e in streaming su NOW) e su MTV Music (132 e 704 di Sky). Girato a Lisbona, in Portogallo, ilriprende le esibizioni teatrali della tournée dell’icona pop acclamata dal pubblico di tutto il mondo. ...

