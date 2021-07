Djokovic alle Olimpiadi | lo conferma così a un fan di 6 anni

Advertising

TennisWorldit : Vajda risponde alle critiche: 'Djokovic merita rispetto. É un campione' - infoitsport : Tokyo 2020, Djokovic ci sarà: ufficiale la sua partecipazione alle Olimpiadi - infoitsport : Djokovic parteciperà alle Olimpiadi di Tokyo: può fare il Golden Grand Slam - OA_Sport : Tennis: Novak Djokovic alle Olimpiadi ci sarà. Il serbo darà la caccia al Golden Slam - andreastoolbox : Djokovic parteciperà alle Olimpiadi di Tokyo: può fare il Golden Grand Slam | Sky Sport -

Ultime Notizie dalla rete : Djokovic alle

Il tennista numero uno del mondo Novak, che ha condiviso questo video su Twitter, ha augurato buon compleanno a un piccolo tifoso e poi gli ha comunicato che andrà a TokyoNole c'è. Almeno lui, dopo il forfait di Federer, è già qualcosa. Il numero uno del mondo del tennis Novakha annunciato che parteciperàOlimpiadi di Tokyo, aprendo la strada al primo Golden Grand Slam di un giocatore maschile. 'Ho prenotato il mio volo per Tokyo e mi unirò con orgoglio al #...Più d'uno temeva che Novak Djokovic non avrebbe partecipato alle Olimpiadi di Tokyo. Il serbo, invece, al Golden Slam punterà per davvero: ha infatti annunciato tramite Twitter che sarà presente in te ...Nole c'è. Almeno lui, dopo il forfait di Federer, è già qualcosa. Il numero uno del mondo del tennis Novak Djokovic ha annunciato che parteciperà alle Olimpiadi ...