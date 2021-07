Autonomi e P.Iva, rinvio tasse? serve esenzione totale per biennio 2021-2022 (Di venerdì 16 luglio 2021) – “Il semplice rinvio delle scadenze fiscali di qualche settimane è solo una goccia rispetto al mare di aiuti che invece lo Stato dovrebbe riversare sui lavoratori Autonomi e sulle partite iva che sono le vere vittime economiche di questa emergenza sanitaria”. Così in una nota Eugenio Filograna (nella foto), presidente del movimento Autonomi e Partite Iva, commenta il dl sostegni bis. “Il nostro settore, per colpa delle chiusure obbligatorie, ha accumulato oltre 200 miliardi di debiti. Un danno economico ingente, concentrato soprattutto su micro Partite iva fino a 2 milioni di fatturato (dimensione UE) e tra questi più penalizzati ancor ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 16 luglio 2021) – “Il semplicedelle scadenze fiscali di qualche settimane è solo una goccia rispetto al mare di aiuti che invece lo Stato dovrebbe riversare sui lavoratorie sulle partite iva che sono le vere vittime economiche di questa emergenza sanitaria”. Così in una nota Eugenio Filograna (nella foto), presidente del movimentoe Partite Iva, commenta il dl sostegni bis. “Il nostro settore, per colpa delle chiusure obbligatorie, ha accumulato oltre 200 miliardi di debiti. Un danno economico ingente, concentrato soprattutto su micro Partite iva fino a 2 milioni di fatturato (dimensione UE) e tra questi più penalizzati ancor ...

Advertising

AgenziaOpinione : AUTONOMI E PARTITE IVA * SOSTEGNI BIS: FILOGRANA,« RINVIO DELLE TASSE? SERVE UN’ESENZIONE TOTALE PER IL BIENNIO 202… - AeP_Iva : Autonomi e Partite Iva - live via - AeP_Iva : Autonomi e Partite Iva - live via - FASI_eu : Esonero contributivo per #partiteIVA e #professionisti: ok da Bruxelles e novità nel #Sostegnibis - tanovinci : @spatatrappo @matteorenzi Mi dai un tuo parere sulla tassa al 15%, la cosiddetta Flat Tax, alle partite iva e/o lavoratori autonomi -