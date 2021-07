Gli Usa saranno in grado di combattere e vincere la prossima guerra? (Di giovedì 15 luglio 2021) Capability over capacity, traducibile come “possibilità invece di capacità”. Questa è la scommessa del ministero della Difesa Usa per dare un nuovo riassetto alle forze armate in grado di affrontare i conflitti del futuro. Prendersi rischi ora per ridurli in futuro, ovvero rinunciare a tenere il passo con la Cina nella corsa agli armamenti nel InsideOver. Leggi su it.insideover (Di giovedì 15 luglio 2021) Capability over capacity, traducibile come “possibilità invece di capacità”. Questa è la scommessa del ministero della Difesa Usa per dare un nuovo riassetto alle forze armate indi affrontare i conflitti del futuro. Prendersi rischi ora per ridurli in futuro, ovvero rinunciare a tenere il passo con la Cina nella corsa agli armamenti nel InsideOver.

