Genoa | amichevole extra lusso | sfida al PSG il 24 luglio

Leggi su calcionews24

(Di giovedì 15 luglio 2021) Ilsi prepara ad un’di: gli uomini di Ballardini affronteranno il PSG il prossimo 24Ilsi appresta ad accogliere Salvatore Sirigu: il campione d’Europa ha rescisso il contratto con il Torino e si prepara a firmare con il Grifone. Su di lui c’era anche la Juventus. Altro cambio di maglia per un azzurro campione del mondo dopo Donnarumma. E proprioe Paris Saint Germain si incontreranno presto in: in programma il 24 liglio il test match a Orleans.@PSG inside 24/07/2021 Ore 19:00 Stade ...