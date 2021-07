F1, ecco come funziona la sprint race che debutta a Silverstone (Di giovedì 15 luglio 2021) Il Gran Premio di Gran Bretagna 2021 è destinato a entrare negli archivi della Formula 1 ancor prima che le monoposto del circus iridato scendano in pista. Il motivo? Il tracciato di Silverstone nel ... Leggi su gazzetta (Di giovedì 15 luglio 2021) Il Gran Premio di Gran Bretagna 2021 è destinato a entrare negli archivi della Formula 1 ancor prima che le monoposto del circus iridato scendano in pista. Il motivo? Il tracciato dinel ...

Advertising

fattoquotidiano : Ecco come il cardinale Angelo Becciu eludeva i controlli del fisco italiano per finanziare le attività dei familiar… - CardRavasi : Ecco: io vi mando come pecore in mezzo a lupi; siate dunque prudenti come i serpenti e semplici come le colombe (Mt 10,16) - borghi_claudio : @vitalbaa @SimonaBosch Scusi eh, il Consiglio d'Europa non è vincolante ma, stranamente, parlando di diritti umani,… - BiancaStella20 : Parlamento? Composto da burattini, come i bambini si fanno ripicche per un voto in più. Credete forse che le Leggi… - SereLalita : Ecco come mi immagino Louis: -