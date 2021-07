Turchia: banche a rischio default, ma Erdogan si rifugia nel suo palazzo da 70 milioni di euro. E grida al complotto (Di mercoledì 14 luglio 2021) Le banche turche sono a rischio default, ma Recep Tayyip Erdogan si rifugia in una magione super lusso, gridando al complotto occidentale e chiedendo sacrifici alla sua popolazione. Da un lato scatta l’ennesimo allarme rosso per gli istituti di credito di Ankara, che necessitano di una ricapitalizzazione per evitare la bancarotta. Dall’altro sta facendo notizia nel paese il palazzo presidenziale estivo di Erdogan, costato più di 70 milioni di euro, mentre la moglie del presidente esorta i turchi ed evitare ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 14 luglio 2021) Leturche sono a, ma Recep Tayyipsiin una magione super lusso,ndo aloccidentale e chiedendo sacrifici alla sua popolazione. Da un lato scatta l’ennesimo allarme rosso per gli istituti di credito di Ankara, che necessitano di una ricapitalizzazione per evitare la bancarotta. Dall’altro sta facendo notizia nel paese ilpresidenziale estivo di, costato più di 70di, mentre la moglie del presidente esorta i turchi ed evitare ...

