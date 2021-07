Nasce App-etitosa | la nuova app dedicata al settore food

Advertising

Mipaaf_ : RT @BMTI_IT: [ L’#app nasce dalla collaborazione tra @Mipaaf_ e @Unioncamere - con il supporto di #BMTI che si è avvalsa anche dell’esperi… - BMTI_IT : [ L’#app nasce dalla collaborazione tra @Mipaaf_ e @Unioncamere - con il supporto di #BMTI che si è avvalsa anche… - EON_Italia : Nasce il Virtual Tour #BoschiEON che permette di esplorare, comodamente da casa, piante e animali che abitano la Ri… - foodaffairs_it : Nasce FoodNET, app per il benessere alimentare degli Over65 - CorrNazionale : Nasce il negozio 4.0: fisico e digitale si uniscono nell’applicazione #Hybrid #Shop di KFI, che mette il punto vend… -

Ultime Notizie dalla rete : Nasce App

il Resto del Carlino

Doppietta di novità per Mod4 ,basata sul concetto di game - commerce lanciata da Awavear , azienda creata da un team di ...così un'inedita tipologia di fashion game interattivo, in base alla ...'La valorizzazione di questo eccezionale patrimonio culturale, con il restauro del soffitto ligneo trecentesco, il nuovo allestimento de la Vucciria di Guttuso, laper le visite alle Carceri dell'...Nasce così un'inedita tipologia di fashion game interattivo ... L'altra novità per Mod4, forte di oltre 200mila download in pochi mesi, è la versione maschile dell'app, destinata ad ampliare la fascia ...L'Italpress è un'agenzia di stampa italiana a carattere nazionale. Direttore responsabile Gaspare Borsellino. Direttore editoriale Italo Cucci.