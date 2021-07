Milan | calendario Serie A 2020-2021 | esordio con la Samp | derby alla 12a

(Di mercoledì 14 luglio 2021) È stato ufficializzato ildella-2022, che per la prima volta, al pari di quanto accade in altri campionati europei, non sarà simmetrico tra andata e ritorno. Nel caso del, che sarà nuovamente guidato da Stefano Pioli, l’avverrà in trasferta sul campo delladoria, che sarà ora guidata da Roberto L'articolo

La Lega Serie A ha ufficializzato ildel prossimo campionato 2021 - 2022: ecco le date di tutti i derby Ildi Serie A 2021 - 2022 è finalmente nato. La Lega Serie A ha alzato il sipario sul prossimo campionato, svelando anche quando andranno in scena gli attesissimi derby di Roma, Milano, Torino ...Sfida a distanza Milano - Genova nella 1giornata della Serie A 2020/21: l'Inter campione d'Italia riparte in casa col Genoa, ila Marassi contro la Samp; la Juve di Allegri va a Udine, per Sarri esordio sulla panchina della Lazio in casa del 'suo' Empoli. Debutti contro Fiorentina e Venezia per Mourinho (Roma) e ...Rileggi il live. 38\^ GIORNATA - 22 maggio 2022 Atalanta-Empoli Fiorentina-Juventus Genoa-Bologna Inter-Sampdoria Lazio-Hellas Verona Salernitana-Udinese Sassuolo-Milan Spezia-Napo ...Si è svolto questo mercoledì il sorteggio per la compilazione del calendario del campionato di Serie A 2021/2022, il numero 90 organizzato su girone unico, partendo dal primo vinto dall’Ambrosiana In ...