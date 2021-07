(Di mercoledì 14 luglio 2021) AGI - Condizionare le attivita' del territorio e la costante ingerenza delle commesse pubbliche e private, non solo dima anche dei comuni limitrofi, come Isola delle Femmine, Carini e anche di alcuni quartieri del capoluogo siciliano. E' quanto emerge dall'indagine "Cristal Tower", coordinata dalla Dda di Palermo e condotta dai carabinieri del comando provinciale di Palermo, che hanno decapitato la famiglia mafiosa di, con l'arresto, fra gli altri di Raffaele Di Maggio, figlio dello storico esponente mafioso torrettese Giuseppe Di Maggio, detto 'Piddu i Raffaele' (deceduto nel gennaio 2019), al vertice della famiglia mafiosa ...

Advertising

sulsitodisimone : Mafia, appalti e 'ponte con New York', colpo al clan Torretta - fisco24_info : Mafia, scoperto asse Palermo-Usa: colpo al clan Torretta: Le mani dei boss su appalti ed elezioni, 11 le misure cau… - ruisseau : RT @Adnkronos: #Mafia, scoperto asse Palermo-Usa: colpo al clan Torretta. Le mani dei boss su appalti ed elezioni. - Adnkronos : #Mafia, scoperto asse Palermo-Usa: colpo al clan Torretta. Le mani dei boss su appalti ed elezioni. - Maurizi91010259 : @SenatoStampa @BerniniAM voi potete solo parlarci del buga buga Nino caianello , calippo Hadragheta mafia scu e ano… -

Ultime Notizie dalla rete : Mafia appalti

AGI - Agenzia Giornalistica Italia

AGI - Condizionare le attivita' del territorio e la costante ingerenza delle commesse pubbliche e private, non solo di Torretta ma anche dei comuni limitrofi, come Isola delle Femmine, Carini e anche ......di liberare e dare dignità a una comunità che troppe volte e per troppo tempo è stata sotto una pressione di una cappa insopportabile da parte della", ha aggiunto. LE MANI DEI BOSS SU...Blitz dei carabinieri di Palermo: 11 misura di custodia cautelare. I Torretta erano in grado d'infiltrarsi nel settore degli appalti, nel tessuto politico e di garantire un collegamento con la mafia s ...Blitz antimafia dei carabinieri del Comando provinciale di Palermo: decapitata la famiglia mafiosa di Torretta (Palermo) nell’ operazione denominata «Crystal Tower». Sono 11 i destinatari della misura ...