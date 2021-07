Green Pass, si va verso l’obbligatorietà, ma solo dopo le due dosi (Di mercoledì 14 luglio 2021) Green Pass, si va verso l’obbligatorietà sul modello francese. Si potrà avere solo dopo le due dosi e per partecipare a grandi eventi e viaggiare sui mezzi pubblici La prossima settimana il Governo Draghi porrà sul tavolo la discussione sul Green Pass e l’obbligatorietà per accedere a determinati eventi e luoghi. Scopo della misura è di limitare al massimo la risalita dei contagi. In particolare il nodo da affrontare riguarderà due aspetti: la proroga dello stato di emergenza di ulteriori due mesi e il rilascio del ... Leggi su 361magazine (Di mercoledì 14 luglio 2021), si vasul modello francese. Si potrà averele duee per partecipare a grandi eventi e viaggiare sui mezzi pubblici La prossima settimana il Governo Draghi porrà sul tavolo la discussione sulper accedere a determinati eventi e luoghi. Scopo della misura è di limitare al massimo la risalita dei contagi. In particolare il nodo da affrontare riguarderà due aspetti: la proroga dello stato di emergenza di ulteriori due mesi e il rilascio del ...

Ultime Notizie dalla rete : Green Pass Green pass, Sileri: applicare subito il modello francese per le restrizioni Il sottosegretario al Ministero della Salute, Pierpaolo Sileri , ha proposto di applicare fin da subito il modello Francia per il Green pass , escludendo dalle misure di quarantena e da diverse restrizioni chi ha già ricevuto due dosi. "Pensiamo alle discoteche " ha spiegato in un'intervista al Messaggero Sileri ", se ...

Variante Delta: molti Paesi Ue cambiano strategia La decisione del presidente francese Macron di rendere obbligatorio il vaccino per gli operatori sanitari e di ampliare l'utilizzazione del Green Pass è stata premiata da un boom di ...

Green pass, stretta in vista per chi non ce l'ha. Emergenza verso la proroga Il Sole 24 ORE Zaia”Vaccinazione deve essere volontaria,contare ricoveri e non contagi” Così, in un’intervista al Corriere della Sera, il presidente del Veneto Luca Zaia, commenta le misure francesi sul green pass. «Bisogna anche tenere conto – aggiunge – che noi ora non abbiamo vaccini ...

Obbligo green pass, Fontana: “Non serve”; Carretta: “Necessario contro l’egoismo dei no vax” In questo modo, i francesi che hanno preso appuntamento ieri saranno integralmente vaccinati entro metà o fine agosto”. Obbligo velato. In giornata, il portavoce del governo Gabriel Attal si è… Leggi ...

