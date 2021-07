«Gossip Girl» | cosa funziona e cosa no del reboot

Leggi su vanityfair

(Di mercoledì 14 luglio 2021) Ci chiederemo ancora a lungo se l’ondata di revival, di reboot e di sequel che monopolizzano la tv degli ultimi anni sia un bene o un male ma, nel dubbio, sembra proprio che HBO Max abbia scelto l’«usato sicuro» per assicurarsi prestigio tra i giornali e visibilità sui social network. E così, dopo la reunion di Friends e la prima foto ufficiale del nuovo Sex and the City, ecco il ritorno di un altro evergreen degli anni Duemila per attirare non solo i Millenial che con quell’evergreen sono cresciuti, ma anche i giovanissimi che lo hanno apprezzato in ritardo su piattaforme streaming come Netflix: Gossip Girl, la serie trasmessa da The CW dal 2007 al 2012 che torna con un nuovo cast ma con gli stessi limiti e difetti dell’originale. Di questo reboot, che in Italia non ha ancora una distribuzione ufficiale, si è, infatti, parlato molto in America perché le premesse includevano la scelta di protagonisti più inclusivi e la selezione di tematiche più larghe rispetto all’élite di ragazzi viziatissimi che si preoccupano solo dei loro intrallazzi tra i locali ultra-glamour dell’Upper East Side. Si sperava, insomma, che HBO andasse oltre l’ostacolo e traghettasse Gossip Girl in una dimensione più «impegnata» e più introspettiva ma, a giudicare dal primo episodio, purtroppo non è stato così. https://www.youtube.com/watch?v=jsah5yCzh-U&t=14s