Ddl Zan salvo per un solo voto: respinta la proposta di sospensiva di FI e Lega (Di mercoledì 14 luglio 2021) salvo per un soffio! L'Aula del Senato respinge la proposta di sospensiva al ddl Zan contro l'omotransfobia per un solo voto: 136 sì e 135 no. Le tre questioni sospensive sono state presentate da ... Leggi su globalist (Di mercoledì 14 luglio 2021)per un soffio! L'Aula del Senato respinge ladial ddl Zan contro l'omotransfobia per un: 136 sì e 135 no. Le tre questioni sospensive sono state presentate da ...

trash_italiano : Siamo stati così bene in questi giorni tutti dalla stessa parte. Facciamo uno sforzo e replichiamo il tutto con il Ddl Zan, su. ?????? - borghi_claudio : Al Senato non passa per DODICI voti la pregiudiziale di costituzionalità sul DDL Zan. Se capisco giusto Italia Viv… - matteorenzi : Sono intervenuto in aula sul ddl Zan. Siamo a un passo dal traguardo. Chi dice di no all’accordo per ragioni ideolo… - StellaByerss : @DonLucaGabriel1 il tuo tweet è evidentemente stato scritto da qualcuno che non ha detto il ddl Zan. se tu volessi… - doracasalino : #ddlzansubito Pillon è davvero infimo. Usare il tema della transizione di genere nei minorenni per contrastare il ddl Zan. -