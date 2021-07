Contrae il Covid pochi giorni dopo la seconda dose AstraZeneca: Paolo muore a 72 anni (Di mercoledì 14 luglio 2021) Il 20 giugno aveva ricevuto la seconda dose del . pochi giorni dopo però ecco la comparsa dei primi sintomi. I primi segnali riconducevano il malessere agli effetti collaterali della somministrazione, ... Leggi su leggo (Di mercoledì 14 luglio 2021) Il 20 giugno aveva ricevuto ladel .però ecco la comparsa dei primi sintomi. I primi segnali riconducevano il malessere agli effetti collaterali della somministrazione, ...

Advertising

RobertoBurioni : Con il vaccino non si risolve tutto. I poveri rimangono poveri, i disoccupati non trovano un lavoro, i malati di t… - infoitinterno : Covid, ferie e malattia dal lavoro: cosa fare se si contrae il virus in vacanza - makx_karl : @MarcoPanc @RoyDeVita Solo il 3% di chi contrae il covid viene ricoverato, e solo una frazione dei non vaccinati lo… - h1ck0k : @fracchio_2 @matteosalvinimi Qui un paio di articoli, buona lettura 'Lancet riunisce tutti gli articoli sull'epide… - salernonotizie : Covid, ferie e malattia dal lavoro: cosa fare se si contrae il virus in vacanza -