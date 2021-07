(Di martedì 13 luglio 2021) Venticinquesono stati messi in salvo stamattina prima che unssein galleria lungo la corsia nord della Superstrada 36 che collega Lecco alla provincia di Sondrio. L’incidente è avvenuto all’altezza di Lierna (Lecco) e avrebbe potuto avere pesanti conseguenze se l’non si fosse accorto che qualcosa non andava. E’ riuscito a fermarsi e a far scendere i ragazzini, provenienti dalla provincia di Como e a metterli al sicuro prima che le fiamme divorassero il mezzo. Sul posto sono intervenute cinque squadre dei Vigili deldel distaccamento di Lecco e ...

Advertising

repubblica : Lecco, un autobus con 25 bambini prende fuoco: l'autista-eroe li salva - a42nno : RT @HuffPostItalia: Un autobus con 25 bambini prende fuoco. L'autista eroe li salva - Giacometta3 : Lecco, un autobus con 25 bambini prende fuoco: l'autista-eroe li salva - teocorbe : RT @FontanaPres: Questa mattina un autobus con a bordo 25 bambini ha preso fuoco all’interno di una galleria, lungo la strada statale 36 ch… - HuffPostItalia : Un autobus con 25 bambini prende fuoco. L'autista eroe li salva -

Ultime Notizie dalla rete : autobus con

Ancora una volta Genova si piazza sul gradino più alto del podioil 34,4% di veicoli recenti e solo il 15% sopra i 20. Oltre il 42% degliè Euro 5 e 6 Dall'analisi della categoria Euro ...MeteoSvizzera ha nuovamente messo in guardia dalla continua pioggialivelli di pericolo 2, 3 e ... Secondo l'azienda di trasporti pubblici di Zurigo (VBZ), il servizio delle linee die tram ...Venticinque bambini sono stati messi in salvo stamattina prima che un autobus prendesse fuoco in galleria lungo la corsia nord della Superstrada 36 che collega Lecco alla provincia di Sondrio.Ida Trofa | Un autista EAV alla guida di un autobus con il cellulare in mano mentre viaggia per le strade di Ischia: accade purtroppo sempre più spesso e sempre più spesso si levano moti di dissenso e ...