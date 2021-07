‘Finale Italia-Inghilterra va rigiocata’, la petizione disperata (Di martedì 13 luglio 2021) “La finale Italia-Inghilterra va rigiocata”. Immancabile, arriva la petizione change.org per chiedere che la finale di Euro 2020 si rigiochi. Motivo? Le decisioni dell’arbitro Kuipers hanno favorito l’Italia e falsato la partita. Nel mirino del promotore c’è in particolare la trattenuta con cui Chiellini, nel finale dei tempi supplementari, ha evitato la fuga di Saka. Il gesto del capitano azzurro è stato punito con l’ammonizione, da regolamento. Per i tifosi inglesi, Chiellini doveva essere espulso. Da qui, la richiesta di ripetere la partita con un arbitro “imparziale”. “La partita dell’11 luglio non è stata affatto ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 13 luglio 2021) “La finaleva rigiocata”. Immancabile, arriva lachange.org per chiedere che la finale di Euro 2020 si rigiochi. Motivo? Le decisioni dell’arbitro Kuipers hanno favorito l’e falsato la partita. Nel mirino del promotore c’è in particolare la trattenuta con cui Chiellini, nel finale dei tempi supplementari, ha evitato la fuga di Saka. Il gesto del capitano azzurro è stato punito con l’ammonizione, da regolamento. Per i tifosi inglesi, Chiellini doveva essere espulso. Da qui, la richiesta di ripetere la partita con un arbitro “imparziale”. “La partita dell’11 luglio non è stata affatto ...

Advertising

Vivo_Azzurro : #EURO2020 ???? Gli 11 #Azzurri ?? scelti dal Ct Mancini per ???? #Italia ?? #Inghilterra ?????????????? ?? Oggi, h 21.00 ???… - SkySport : ??? “GRAZIE SIGNORE CHE CI HAI DATO IL CALCIO, CHE CI FA ABBRACCIARE, CHE CI FA SOGNARE” ? Donnarumma para il rigore… - SkySport : ???? IT'S COMING ROME?? ?? Siamo campioni d'Europa?? ?? - Elisabetta82 : @andRanaldi Ho letto velocemente i requisiti e Roma li ha però ecco non so se vorranno farlo in contemporanea agli… - BrandFinance : RT @mpizzo: 'La vittoria dell’Italia contro l’Inghilterra nella finale di Uefa Euro 2020 aggiungerà nel breve termine 4 miliardi di euro al… -

Ultime Notizie dalla rete : ‘Finale Italia Italia-Inghilterra, Mattarella e l’esultanza che fa impazzire i social: «Che stile», «Sembra Pertini» Corriere della Sera