Dalla Sirena Digitale all’app per Buren fino alle pizzerie centenarie di Napoli. I risultati del progetto Remiam di Databenc

Si è tenuta in live streaming su Facebook la tappa conclusiva del roadshow per il progetto Remiam (Rete dei Musei Intelligenti ad Alta Multimedialità), sviluppato da Databenc – Distretto ad Alta Tecnologia per i Beni Culturali – con l'obiettivo di creare un sistema integrato di conoscenza, monitoraggio, fruizione e valorizzazione del patrimonio storico e artistico regionale e nazionale. Presso la suggestiva location di Palazzo Doria D'Angri di via Petrarca a Napoli, sede dell'Università Parthenope, sono stati presentati i prodotti e servizi realizzati nell'ambito del progetto a supporto di musei e spazi

