**Tennis: Berrettini, ‘spero di tornare al Quirinale con trofeo più importante’** (Di lunedì 12 luglio 2021) Roma, 12 lug. (Adnkronos) – “E’ un onore per me essere qui. Qualcosa di inimmaginabile per quello che abbiamo fatto insieme al mio allenatore, al mio team, alla nostra Federazione, ma essere qui insieme a loro. Li ho tifati dal primo minuto di questi Europei, ho mandato anche un video a Gigi Donnarumma. Per me è un sogno essere qui, aver partecipato alla finale. Speriamo tra qualche anno o tra qualche mese potrò tornare qui con un trofeo ancora più importante e potrò rendere tutti voi ancora più orgogliosi”. Sono le parole di Matteo Berrettini al Quirinale. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di lunedì 12 luglio 2021) Roma, 12 lug. (Adnkronos) – “E’ un onore per me essere qui. Qualcosa di inimmaginabile per quello che abbiamo fatto insieme al mio allenatore, al mio team, alla nostra Federazione, ma essere qui insieme a loro. Li ho tifati dal primo minuto di questi Europei, ho mandato anche un video a Gigi Donnarumma. Per me è un sogno essere qui, aver partecipato alla finale. Speriamo tra qualche anno o tra qualche mese potròqui con unancora più importante e potrò rendere tutti voi ancora più orgogliosi”. Sono le parole di Matteoal. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Advertising

trash_italiano : Gli italiani che pur di supportare Berrettini stanno studiando ora su Wikipedia le regole del tennis. #Wimbledon - Coninews : Grazie Matteo, ci hai fatto sognare! ?? A #Wimbledon, in una finale storica per il #tennis italiano, la vittoria va… - matteorenzi : Ciò che ha fatto Matteo Berrettini è comunque ENORME. Grazie a lui per questa avventura bellissima, al suo coach Vi… - _ChiaTom_ : RT @sonfattacosi: Chissà se Berrettini, che stava allo stadio a festeggiare con gli azzurri, avrà pensato che nessuno scende in piazza a fe… - voglioungelatoo : il calcio e il tennis non sono niente male i riferimenti a Chiesa e Berrettini sono puramente casuali -