Pittoni (Lega): “In Europa primi nel calcio ma non nel rispetto delle norme per la stabilizzazione dei precari” (Di lunedì 12 luglio 2021) Prende spunto dalla vittoria della nazionale italiana di calcio ai campionati europei per tornare a "bacchettare" lo Stato italiano in merito alla questione precari della scuola. Stiamo parlando del senatore leghista Mario Pittoni, che su Facebook pubblica il suo pensiero. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di lunedì 12 luglio 2021) Prende spunto dalla vittoria della nazionale italiana diai campionati europei per tornare a "bacchettare" lo Stato italiano in merito alla questionedella scuola. Stiamo parlando del senatore leghista Mario, che su Facebook pubblica il suo pensiero. L'articolo .

Advertising

ProDocente : Pittoni (Lega): “In Europa primi nel calcio ma non nel rispetto delle norme per la stabilizzazione dei precari” - orizzontescuola : Pittoni (Lega): “In Europa primi nel calcio ma non nel rispetto delle norme per la stabilizzazione dei precari” - cavalierebianc5 : RT @laviniaricci83: @cavalierebianc5 @borghi_claudio @mariopittoni @roxsasso @matteosalvinimi È vero! Sto seguendo in quanto docente in gra… - laviniaricci83 : @cavalierebianc5 @borghi_claudio @mariopittoni @roxsasso @matteosalvinimi È vero! Sto seguendo in quanto docente in… - laviniaricci83 : @mariopittoni @TecnicaScuola Senatore Pittoni è un'assurdità! Continuate a battervi per l'approvazione dei punti d… -