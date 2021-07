L’allarme dell’Oms sulla festa in Italia: «Contagio in diretta». Sileri: «Casi in aumento a fine luglio» (Di lunedì 12 luglio 2021) «Suppongo che debba divertirmi guardando il Contagio davanti ai miei occhi?». Con queste parole la responsabile tecnica dell’Oms Maria van Kerkhove ha commentato le immagini che provenivano dall’Italia, dove per tutta la notte sono andati avanti i festeggiamenti per la vittoria della Nazionale a Euro 2020. Dopo il triplice fischio, infatti, si sono registrati assembramenti in tutte le piazze del Paese, con vie e luoghi pubblici presi d’assalto da gruppi di tifosi anche sprovvisti di mascherina. «Il Covid non si prende una pausa stasera», ha scritto van Kerkhove nel post. «La variante Delta approfitterà di persone non vaccinate, in ... Leggi su open.online (Di lunedì 12 luglio 2021) «Suppongo che debba divertirmi guardando ildavanti ai miei occhi?». Con queste parole la responsabile tecnicaMaria van Kerkhove ha commentato le immagini che provenivano dall’, dove per tutta la notte sono andati avanti i festeggiamenti per la vittoria della Nazionale a Euro 2020. Dopo il triplice fischio, infatti, si sono registrati assembramenti in tutte le piazze del Paese, con vie e luoghi pubblici presi d’assalto da gruppi di tifosi anche sprovvisti di mascherina. «Il Covid non si prende una pausa stasera», ha scritto van Kerkhove nel post. «La variante Delta approfitterà di persone non vaccinate, in ...

Advertising

infoitsalute : L'allarme dell'Oms sulla festa in Italia: «Contagio in diretta». Sileri: «Casi in aumento a fine luglio» - Open - infoitsalute : L’allarme dell’Oms sulla festa in Italia: «Contagio in diretta». Sileri: «Casi in aumento a fine luglio» - infoitinterno : L'allarme dell'Oms, «Entro fine agosto in Europa la Variante Delta sarà dominante» - infoitinterno : Covid-19, l’allarme dell’Oms: “Per frenare la pandemia i vaccini non bastano” - zazoomblog : Virus l’allarme dell’Oms. “In Europa i casi risalgono si rischia un’altra ondata” - #Virus #l’allarme #dell’Oms.… -