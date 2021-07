Italia campione d’Europa | Piqué | “Azzurri ancora avvantaggiati ai rigori battendo per primi”

(Di lunedì 12 luglio 2021) “L’vince meritatamente Euro2020. Congratulazioni, la migliore selezione di tutta la competizione. Certo, il fatto di aver tirato peraili ha aiutato di nuovo. Gli ha permesso di fallire un penalty, come contro la Spagna, e di rimanereviva”. Gerardsi rende protagonista di una nuova stoccata nei confronti dell‘in seguito alla serie diche ha consentito alla Nazionale di laurearsil’Inghilterra. Proprio come contro la Spagna, gli ...

UEFAcom_it : ITALIA CAMPIONE DI #EURO2020 ?????? #ITA | @Vivo_Azzurro - RaiUno : ?? ?? Alziamo la coppa a Wembley #11luglio #Euro2020 ???? L'Italia è Campione d'Europa ???? #ItaliaInghilterra #Rai1… - Guillaumemp : ???? L'ITALIA È CAMPIONE D'EUROPA ????

L'Italia è per la seconda volta nella sua storia campione d'Europa . La compagine Azzurra, battendo domenica sera l' Inghilterra a Wembley ha infatti sollevato al cielo un trofeo che inseguiva dal 1968