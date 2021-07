(Di lunedì 12 luglio 2021) “Dovrei divertirmi a guardare il contagio avvenire davanti ai miei occhi? La pandemia di #19 non si sta prendendo una pausa stasera… #SARSCoV2 #DeltaVariant approfitterà di persone non vaccinate, in ambienti affollati, senza mascherine, che urlano/gridano/cantano.”. E’ l’allarmante tweet di Maria van Kerkhove, a capo del gruppo tecnico dell’Oms per il coronavirus, postato ieri sera dopo la finale die le immagini deiggiamenti dei tifosi. L'articolo proviene da Italia Sera.

Advertising

Leaderdelsettor : RT @Adnkronos: Festeggiamenti Euro 2020 e #covid, funzionaria #Oms: 'Devastante'. - _D_a_s__ : RT @Adnkronos: Festeggiamenti Euro 2020 e #covid, funzionaria #Oms: 'Devastante'. - Adnkronos : Festeggiamenti Euro 2020 e #covid, funzionaria #Oms: 'Devastante'. - fisco24_info : Feste Euro 2020 e covid, funzionaria Oms: 'Devastante': Maria van Kerkhove: 'La pandemia non si sta prendendo una p… - italiaserait : Feste Euro 2020 e covid, funzionaria Oms: “Devastante” -

Ultime Notizie dalla rete : Feste Euro

Adnkronos

E' l'allarmante tweet di Maria van Kerkhove, a capo del gruppo tecnico dell'Oms per il coronavirus, postato ieri sera dopo la finale di2020 e le immagini dei festeggiamenti dei tifosi.Da Catanzaro citta' al piu' piccolo centro della provincia del capoluogo calabrese l'euforia per la vittoria dell'Italia alla finale di2020 ha fatto scattare festeggiamenti in strada. Con caroselli di auto e festeggiamenti in piazza, tutti hanno voluto partecipare alla celebrazione dei campioni d'Europa. Le manifestazioni si ...L'agguato a San Severo tra la folla pregiudicato ucciso durante la festa per l'Italia. Ferito il nipotino, ricoverato in rianimazion ...All'indomani dell'Italia campione d'Europa a Euro 2020, la stampa mondiale celebra la vittoria dei calciatori azzurri mentre dalle pagine dei giornali britannici traspare ...