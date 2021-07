Drag Race Italia | la drag queen Priscilla contro Tommaso Zorzi?

(Di lunedì 12 luglio 2021) Mancano circa 4 mesi alla messa in onda su Discovery+ – per la prima volta in– di Drad, il reality show americano i cui vi è una vera e propria competizione tra. Non si sa ancora molto del cast che prenderà parte alla prima edizione di, ma stando alle prime anticipazioni le puntate – che saranno registrate dal 6 settembre al 1° ottobre – dovrebbero essere trasmesse in prima serata. Inoltre, il super ospite della prima puntata dovrebbe essere RaPaul, cantante, attore e personaggio televisivo statunitense ma soprattutto ...

In attesa di scoprire il cast della prima edizione diItalia (dovrebbero essere in totale 10 concorrenti), online sono emerse alcune anticipazioni. Come già sapevamo le puntate saranno caricate settimanalmente su Discovery+ (servirà quindi ...Saranno inoltre presenti anche, di cui una confermata nel luogo del festival. Inoltre, sembrerebbe anche alcune novità interessanti legate alla cultura messicana: la casa di sviluppo rivela ...Mancano circa 4 mesi alla messa in onda su Discovery+ – per la prima volta in Italia – di Drad Race, il reality show americano i cui vi è un ...Alcune anticipazioni sono venute a galla per quanto riguarda il nuovo programma in onda prossimamente su Discovery+, Drag Race Italia. Mentre si attende ...