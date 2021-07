Covid – A Napoli migliaia di cittadini a favore delle cure domiciliari (Di domenica 11 luglio 2021) – Diverse migliaia di persone hanno partecipato sabato sera 10 luglio alla terza Conferenza Nazionale per le terapie domiciliari precoci, con ospiti francesi, organizzata dall’Unione per le cure, i Diritti e le Libertà e dal Comitato Cura Domiciliare Covid-19, con il Patrocinio del Comune di Napoli, sul lungomare. Ne dà notizia un comunicato dell’Unione. Volontariato, ascolto, necessità dei cittadini, riflessioni, a partire dall’inizio dell’emergenza Covid sino alle aspettative future, sono state il centro degli interventi dei medici che da oltre un anno hanno lavorato su ... Leggi su romadailynews (Di domenica 11 luglio 2021) – Diversedi persone hanno partecipato sabato sera 10 luglio alla terza Conferenza Nazionale per le terapieprecoci, con ospiti francesi, organizzata dall’Unione per le, i Diritti e le Libertà e dal Comitato Cura Domiciliare-19, con il Patrocinio del Comune di, sul lungomare. Ne dà notizia un comunicato dell’Unione. Volontariato, ascolto, necessità dei, riflessioni, a partire dall’inizio dell’emergenzasino alle aspettative future, sono state il centro degli interventi dei medici che da oltre un anno hanno lavorato su ...

Advertising

Corriere : Bloccati in quarantena a Malta 70 ragazzini italiani. Chiuse le scuole di inglese, s... - SkyTG24 : Covid, isolata a Napoli la variante 'Corradino': già debellata. Caso unico in Italia - marcuspascal1 : RT @valy_s: #COVID19 2 farmaci anti-artrite, il Tocilizumab e il Sarilumab vengono RACCOMANDATI da OMS come cura al COVID nei malati gravi… - Flavr7 : RT @Marfisa2: @valy_s @luigidimaio Il gruppo Terapia Domiciliare Covid 19 aveva ricevuto un sos e si è già attivato - anto_a_a : RT @valy_s: #COVID19 2 farmaci anti-artrite, il Tocilizumab e il Sarilumab vengono RACCOMANDATI da OMS come cura al COVID nei malati gravi… -