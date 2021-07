Cecilia Rodriguez mostra il lato B in bikini | “Tu mi fai girar…”

(Di domenica 11 luglio 2021)si conferma in splendida forma. La modella, showgirl e sorella di Belen, infatti, ha posato sui social in

Ultime Notizie dalla rete : Cecilia Rodriguez

AREZZO - Arezzo si conferma ancora una volta meta ambita per i vip . Stavolta è il turno della bellae del compagno Ignazio Moser che, dopo aver ammirato le bellezze cittadine, si sono concessi una cena all 'Antica Fonte . Intanto anche oggi, con tutto il Paese che tiene il fiato ...Vediamo insieme la fotografia che ha pubblicato nelle ultime ore la bellissimalasciando tutti senza parole. Lei è una donna bellissima ed una influencer del web molto conosciuta, oltre ad essere la sorella minore di Belen Rordiguez. Stiamo parlando della ...Cecilia Rodriguez si conferma in splendida forma. La modella, showgirl e sorella di Belen Rodriguez, infatti, ha posato sui social in bikini ...In attesa di allargare la famiglia insieme a Cecilia Rodriguez, Ignazio Moser fa le prove da papà con i suoi nipotini: la coppia sta trascorrendo ...