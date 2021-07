Cannes 2021, positiva al Covid-19 l’attrice Lea Seydoux: non sarà al Festival (Di domenica 11 luglio 2021) Protagonista principale della 74esima edizione del Festival del cinema di Cannes, Lea Seydoux non ci sarà: l’attrice è risultata positiva al Covid-19. Per lei quattro film in selezione, tre in concorso: “France” di Bruno Dumont, “The story of my life” di Ildikó Enyedi con Louis Garrel e Sergio Rubini, e “The french dispatch” di Wes Anderson. La notizia è stata confermata da Variety. Secondo l’Ansa “le voci di positivi tra accreditati e partecipanti si fanno insistenti”. Lea Seydoux è asintomatica e si trova nella sua abitazione parigina. L'articolo ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 11 luglio 2021) Protagonista principale della 74esima edizione deldel cinema di, Leanon ciè risultataal-19. Per lei quattro film in selezione, tre in concorso: “France” di Bruno Dumont, “The story of my life” di Ildikó Enyedi con Louis Garrel e Sergio Rubini, e “The french dispatch” di Wes Anderson. La notizia è stata confermata da Variety. Secondo l’Ansa “le voci di positivi tra accreditati e partecipanti si fanno insistenti”. Leaè asintomatica e si trova nella sua abitazione parigina. L'articolo ...

