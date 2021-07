Europei: Mancini, 'mai vinto come giocatore, domani spero in riscatto' (Di sabato 10 luglio 2021) Milano, 10 lug. (Adnkronos) - "E' uno dei momenti più importanti. Non ho vinto da giocatore né con l'Under21 né il Mondiale del '90 che avremmo meritato. spero di prendermi domani le soddisfazioni che non sono riuscito a prendermi da giocatore pur giocando in squadre fortissime". Così il ct della Nazionale Roberto Mancini replica a chi gli chiede cosa rappresenta per lui la sfida contro l'Inghilterra con cui domani si assegneranno gli Europei di calcio. Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 10 luglio 2021) Milano, 10 lug. (Adnkronos) - "E' uno dei momenti più importanti. Non hodané con l'Under21 né il Mondiale del '90 che avremmo meritato.di prendermile soddisfazioni che non sono riuscito a prendermi dapur giocando in squadre fortissime". Così il ct della Nazionale Robertoreplica a chi gli chiede cosa rappresenta per lui la sfida contro l'Inghilterra con cuisi assegneranno glidi calcio.

