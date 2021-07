(Di venerdì 9 luglio 2021)DEL 9 LUGLIOORE 19.20 ALESSIO CONTI BEN TROVATI CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLAAPRIAMO CON IL TRAFFICO SULLE AUTOSTRADE SULLA DIRAMAZIONENORD, RIMOSSO L’INCIDENTE TRAFFICO SCORREVOLE VERSO FIANONO IN A1NAPOLI, IN DIREZIONE NAPOLI ANCORA TRAFFICO INTENSO, CI SONO CODE TRA L’A24TERAMO E VALMONTONE POI CODE A TRATTI FINO AD ANAGNI CI SPOSTIAMO SULL’A12TARQUINIA CODE PER TRAFFICO INTENSO TRA TORRIMPIETRA E CERVETERI VERSO CIVITAVECCHIA ANDIAMO A ...

Advertising

romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 09-07-2021 ore 19:45' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 09-07-2021 ore 19:15' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 09-07-2021 ore 18:45' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 09-07-2021 ore 18:15' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 09-07-2021 ore 17:45' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… -

Ultime Notizie dalla rete : Viabilità Roma

RomaDailyNews

... entrare in A24 e percorrerla in direzione L'Aquila Ovest/; ulteriore itinerario alternativo è ... Per aggiornamenti in tempo reale sulle condizioni di traffico e disi raccomanda di ...DEL 9 LUGLIO 2021 ORE 15.20 ALESSIO CONTI BEN TROVATI CON ASTRAL INFOMOBILITA', UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO APRIAMO CON L'A1NAPOLI, PER TRAFFICO INTENSO CI SONO CODE A TRATTI TRA ...