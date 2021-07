Se vedi questa moneta da 2€ attento: non usarla, vale tanto (Di venerdì 9 luglio 2021) vale parecchio ma nessuno lo sa: controlla subito nel portafogli se ne hai una così. Ecco quanto potresti ricavarci Se vedi una moneta da 2 euro strana o particolare, fermati e osservala ancor più attentamente prima di utilizzarla per un qualunque acquisto banale. Se la rappresentazione sul retro non è la classica di Dante Alighieri, L'articolo proviene da Consumatore.com. Leggi su consumatore (Di venerdì 9 luglio 2021)parecchio ma nessuno lo sa: controlla subito nel portafogli se ne hai una così. Ecco quanto potresti ricavarci Seunada 2 euro strana o particolare, fermati e osservala ancor più attentamente prima di utilizzarla per un qualunque acquisto banale. Se la rappresentazione sul retro non è la classica di Dante Alighieri, L'articolo proviene da Consumatore.com.

Advertising

SC4RLETWANDA : RT @tonjstvrk: io a mia madre: VEDI QUESTO? È LOKI! MA ANCHE QUESTA È LOKI! E QUESTO KID LOKI CON CROKI, OLD LOKI E ANCHE LUI LOKI mia mad… - coldblackarrow : ma vedi un po' te se io devo stare con la puntata in pausa perché questa cretina della protagonista si sta per far sgamare dio buono - coaeurouge : fortezzabastiani: Se è vera quella storia, quella storia che a ogni ruga del viso corrisponde un frammento della vi… - MarcelloPiccya : @SolamenteLaManu le stelle si vedono al buio, de questa sera vedi le stelle, non c’è spreco .. ??????????? - F1N1no : RT @Sabry17412132: Allora,te lo scrivo qui cara sabry_in_love , dato che questa foto io nn lho mai messa su insta,di sicuro sei una di twit… -