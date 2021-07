Radio ufficiale della SSC Napoli, ritorno di fiamma per Bakayoko? (Di venerdì 9 luglio 2021) Secondo quanto emerso questa mattina dalla Radio ufficiale della SSC Napoli, durante la trasmissione “Radio Goal”, il Napoli potrebbe puntare ancora su Bakayoko. Con la trattativa di Emerson Palmieri, gli azzurri ipotizzerebbe un doppio affare col Chelsea. Per il centrocampo, però, ci sono anche altri nomi in lizza. Radio ufficiale della SSC Napoli, ritorno di L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di venerdì 9 luglio 2021) Secondo quanto emerso questa mattina dallaSSC, durante la trasmissione “Goal”, ilpotrebbe puntare ancora su. Con la trattativa di Emerson Palmieri, gli azzurri ipotizzerebbe un doppio affare col Chelsea. Per il centrocampo, però, ci sono anche altri nomi in lizza.SSCdi L'articolo Teleclubitalia notizie dae dall'Italia.

Advertising

ESA_Italia : Oggi alle 15:00 sintonizzatevi su @LondonOneRadio (la prima radio ufficiale italiana con sede a Londra) per seguire… - ilariadipiazza : @tania_andreano Pensavi che alla radio ufficiale dicessero la verità? - _RobertoErre : @TommiCasalini @FForzalazio @FootballAndDre1 Lo aveva detto la radio ufficiale, mica io, rimproveralo a loro. Qual… - tania_andreano : @TuteLazio_V2 Ma scusa, Lazio style non è la radio ufficiale della società? - TuteLazio_V2 : @tania_andreano No. #Sarri non ha sbugiardato nessuno semplicemente perché la società non ha detto nulla. Quello c… -