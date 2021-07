Operazione Condor, Cassazione conferma 14 ergastoli a ex ufficiali e 007 sudamericani per omicidi di italiani ‘desaparecidos’ (Di venerdì 9 luglio 2021) I giudici della prima sezione penale della Cassazione hanno confermato le condanne all’ergastolo per omicidio plurimo nei confronti di 14 ex alti ufficiali, esponenti delle giunte militari e dei Servizi di sicurezza di Paesi sudamericani, al potere tra gli anni ’70 e ’80, legati al cosiddetto ‘piano Condor‘, che ha eliminato fisicamente decine di migliaia di oppositori politici. La sentenza riguarda ‘desaparecidos’ di origine italiana, rapiti e uccisi in Sudamerica negli anni delle dittature militari. Sette persone che erano state condannate in primo grado e in appello ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 9 luglio 2021) I giudici della prima sezione penale dellahannoto le condanne all’ergastolo pero plurimo nei confronti di 14 ex alti, esponenti delle giunte militari e dei Servizi di sicurezza di Paesi, al potere tra gli anni ’70 e ’80, legati al cosiddetto ‘piano‘, che ha eliminato fisicamente decine di migliaia di oppositori politici. La sentenza riguardadi origine italiana, rapiti e uccisi in Sudamerica negli anni delle dittature militari. Sette persone che erano state condannate in primo grado e in appello ...

Ultime Notizie dalla rete : Operazione Condor La Cassazione conferma l'ergastolo per 14 persone coinvolte nel Piano Condor La Corte di Cassazione ha confermato, oggi, l'ergastolo di 14 persone coinvolte nel cosiddetto Piano Condor, l'operazione repressiva condotta dalle dittature del Sud America negli anni '70 e '80, e appoggiate dagli Stati Uniti, contro gli oppositori di sinistra. La condanna ricade su 14 militari e ...

Desaparecidos, ergastoli definitivi per gli imputati Il comitato in favore dei familiari delle vittime sottolinea che si è trattato di uno dei primi processi mossi in Europa per l'accertamento dei reati commessi nell'ambito dell'operazione Condor. Nav/...

Operazione Condor, la Cassazione conferma 14 ergastoli per gli omicidi di italiani “desaparecidos” Il Fatto Quotidiano Roma: confermati 18 ergastoli per ex militari del Cono Sud. A Roma è atteso il verdetto con cui la Corte Suprema d’Italia ratificherà le sentenze contro 18 ex militari dell’America Latina e dei Caraibi, partecipanti all’Operazione Condor, piano repressivo, con ...

Il giorno del Condor Uruguay, 1977: Carlos viene torturato per giorni da Jorge Nestor Troccoli. 39 anni dopo ne riconosce ancora la voce e il volto e testimonia a Roma nello storico processo contro il Plan Condor del 1975 ...

