L’Islanda e “La rinascita dell’uomo nella natura”

Leggi su tpi

(Di venerdì 9 luglio 2021) Si chiama “La” la mostra gratuita della poliedrica artista internazionale Sonia Santagostino, fondatrice di ONSTAGE STUDIO, in esposizione fino al 31 luglio alla “Cascina Nascosta” di Milano, oasi immersadel Parco Sempione (info@onstagestudio.photo). Quindici scatti di autore che provano a raccontare uno dei luoghi più suggestivi e ambiti dai turisti di tutto il mondo come, un posto in cui il tempo sembra essersi fermato, dove è laa dettare legge sull’uomo che qui si adatta alle sue regole ...