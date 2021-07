Lavoro, in catene davanti alla sede della Regione: malore per un precario (Di venerdì 9 luglio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Disoccupati incatenati davanti alla sede della Regione Campania a Napoli dove, forse a causa del gran caldo, uno dei manifestanti è stato colto da malore e portato in ambulanza in ospedale. I precari hanno raggiunto in corteo la sede di via Santa Lucia bloccando il traffico per alcuni minuti. ”Siamo qui nonostante il gran caldo – ha spiegato Eddy Sorge sindacalista Si-Cobas e portavoce del ‘Movimento di lotta disoccupati 7 novembre’ – per chiedere alla Regione Campania l’impegno a prendere parte ad ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 9 luglio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Disoccupati incatenatiCampania a Napoli dove, forse a causa del gran caldo, uno dei manifestanti è stato colto dae portato in ambulanza in ospedale. I precari hanno raggiunto in corteo ladi via Santa Lucia bloccando il traffico per alcuni minuti. ”Siamo qui nonostante il gran caldo – ha spiegato Eddy Sorge sindacalista Si-Cobas e portavoce del ‘Movimento di lotta disoccupati 7 novembre’ – per chiedereCampania l’impegno a prendere parte ad ...

