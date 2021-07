‘Sterling tuffatore’ | rivolta social contro rigore Inghilterra

Leggi su italiasera

(Di giovedì 8 luglio 2021) “Sterling tuffatore”. Ilche ha permesso all’di battere la Danimarca e di volare in finale a Euro 2020 fa discutere, per usare un eufemismo. I tifosi di tutto il pianeta calcio,esclusa, contestano la decisione dell’arbitro Makkelie e puntano il ditoil tuffo dell’attaccante: Sterling si è buttato, è il verdetto inappellabile. Come se non bastasse, l’azione incriminata è anche viziata dalla presenza di un altro pallone in campo. Insomma, ce n’è abbastanza per spingere molti appassionati -non solo italiani- a denunciare il trattamento di favore riservato alla Nazionale dei Tre Leoni, ...