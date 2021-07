Covid oggi Piemonte, 42 nuovi contagi: bollettino 8 luglio (Di giovedì 8 luglio 2021) Sono 42 i nuovi contagi da Coronavirus in Piemonte secondo il bollettino di oggi, 8 luglio. Da tabella risulta un morto in più rispetto al numero di vittime registrate nella Regione. Il totale dei casi positivi diventa quindi 367.198 in Piemonte. Nelle ultime 24 ore sono stati fatti 15.028 tamponi. I ricoverati in terapia intensiva sono 4, 2 in meno rispetto a ieri. I ricoverati non in terapia intensiva sono 64, 5 in meno rispetto a ieri. Le persone in isolamento domiciliare sono 633. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 8 luglio 2021) Sono 42 ida Coronavirus insecondo ildi, 8. Da tabella risulta un morto in più rispetto al numero di vittime registrate nella Regione. Il totale dei casi positivi diventa quindi 367.198 in. Nelle ultime 24 ore sono stati fatti 15.028 tamponi. I ricoverati in terapia intensiva sono 4, 2 in meno rispetto a ieri. I ricoverati non in terapia intensiva sono 64, 5 in meno rispetto a ieri. Le persone in isolamento domiciliare sono 633. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

