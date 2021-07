Call of Duty League, USAA diventa nuovo partner dei New York Subliners (Di giovedì 8 luglio 2021) Buone notizie per i fan dei New York Subliners. L’organizzazione esports della Call of Duty League vede infatti allargarsi la propria struttura. USAA Insurance ha infatti comunicato di essersi unita alla società madre del team, Andbox, per diventare l’Official Insurance and Military Appreciation partner del franchise. USAA è un nome già molto noto nel mondo degli esports, visto il suo impegno come sponsor della Call of Duty League. Il nuovo accordo, che ha durata ... Leggi su esports247 (Di giovedì 8 luglio 2021) Buone notizie per i fan dei New. L’organizzazione esports dellaofvede infatti allargarsi la propria struttura.Insurance ha infatti comunicato di essersi unita alla società madre del team, Andbox, perre l’Official Insurance and Military Appreciationdel franchise.è un nome già molto noto nel mondo degli esports, visto il suo impegno come sponsor dellaof. Ilaccordo, che ha durata ...

