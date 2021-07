Tencent usa il riconoscimento facciale per limitare il tempo di gioco dei minori in Cina – NotiziaVideogiochi per PC e console | Multiplayer it

(Di mercoledì 7 luglio 2021)sta usando ilperildideiin. Ecco i dettagli..Games ha dato il via a un nuova iniziativa inche forza i giocatori a utilizzare un sistema diper accedere ai giochi e verificare che la persona che utilizza il device non sia un minore che tenta di giocare fuori orario. Lo scopo del procedimento, promosso dal governo cinese, è di contrastare la dipendenza datra i ...

Tencent sta usando il riconoscimento facciale per limitare il tempo di gioco dei minori in Cina. Ecco i dettagli.. Tencent Games ha dato il via a un nuova iniziativa in Cina che forza i giocatori a ...