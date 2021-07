FS italiane, il Gruppo vince il “Premio Amico del Consumatore” (Di mercoledì 7 luglio 2021) (Teleborsa) – “Aver tempestivamente attuato le disposizioni anti-Covid sui treni e nelle stazioni ferroviarie al fine di garantire viaggi in sicurezza ai cittadini e ai propri dipendenti, su mezzi sanificati e controllati mantenendo attivo il servizio anche con pochissimi passeggeri”. È con questa motivazione – annuncia FS News – che il Gruppo Ferrovie dello Stato italiane si è aggiudicato il Premio Amico del Consumatore, riconoscimento che il Codacons assegna da 18 edizioni ad aziende e soggetti che si sono contraddistinti per essersi impegnati nel difendere i cittadini e nel tutelare l’ambiente e la ... Leggi su quifinanza (Di mercoledì 7 luglio 2021) (Teleborsa) – “Aver tempestivamente attuato le disposizioni anti-Covid sui treni e nelle stazioni ferroviarie al fine di garantire viaggi in sicurezza ai cittadini e ai propri dipendenti, su mezzi sanificati e controllati mantenendo attivo il servizio anche con pochissimi passeggeri”. È con questa motivazione – annuncia FS News – che ilFerrovie dello Statosi è aggiudicato ildel, riconoscimento che il Codacons assegna da 18 edizioni ad aziende e soggetti che si sono contraddistinti per essersi impegnati nel difendere i cittadini e nel tutelare l’ambiente e la ...

