E’ festa Salernitana | accettato il trust | formalizzata l’iscrizione in Serie A

(Di mercoledì 7 luglio 2021) Sospiro in casa, il club parteciperà al prossimo campionato diA. Gli ultimi giorni sono stati di grande tensione con il rischio di fallireal massimo campionato italiano a causa del problema della doppia proprietà: Lotito è infatti presidente della Lazio e. La proposta diavanzata dal club non era stata inizialmente accettata, adesso è arrivata la fumata bianca. Sono state rispettate le condizioni poste dalla Figc, sono state apportate delle modifiche rispetto alla bozza iniziale ed è stato: il progetto presentato garantisce ...

Sospiro in casa Salernitana, il club parteciperà al prossimo campionato di Serie A. Gli ultimi giorni sono stati di grande tensione con il rischio di fallire l'iscrizione al massimo campionato italian ...