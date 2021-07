Covid, sequenziata a Napoli “Corradino”: variante unica in Italia su soggetto immunodepresso (Di mercoledì 7 luglio 2021) E’ un caso unico in Italia: una variante comparsa in una donna nella quale un linfoma aveva indebolito le difese immunitarie e scomparsa quando la terapia ha fatto il suo effetto: e’ la brevissima storia della variante ‘Corradino’, isolata a Napoli grazie alla collaborazione fra l’Universita’ Federico II e il centro Ceinge-Biotecnologie avanzate, dove la variante e’ stata sequenziata. “Abbiamo voluto chiamarla come l’ultimo e sfortunato membro della dinastia sveva”, ha detto Giuseppe Castaldo, del reparto di Medicina molecolare della Federico II e del Ceinge. L’articolo, ... Leggi su ildenaro (Di mercoledì 7 luglio 2021) E’ un caso unico in: unacomparsa in una donna nella quale un linfoma aveva indebolito le difese immunitarie e scomparsa quando la terapia ha fatto il suo effetto: e’ la brevissima storia della’, isolata agrazie alla collaborazione fra l’Universita’ Federico II e il centro Ceinge-Biotecnologie avanzate, dove lae’ stata. “Abbiamo voluto chiamarla come l’ultimo e sfortunato membro della dinastia sveva”, ha detto Giuseppe Castaldo, del reparto di Medicina molecolare della Federico II e del Ceinge. L’articolo, ...

