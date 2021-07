Aiuti a fondo perduto, via alla presentazione delle domande: requisiti, autocertificazioni, limiti e fasi (Di mercoledì 7 luglio 2021) Il Decreto Sostegni ha introdotto un nuovo contributo a fondo perduto, riservato ai detentori di Partita Iva e in particolare modo ai titolari di credito agrario e agli esercenti arti e professioni con ricavi e compensi fino a 10 milioni di euro. A partire da questa settimana sarà possibile presentare domanda per ottenere gli Aiuti. Online sono infatti state attivate le piattaforme necessarie all’iscrizione al servizio. Ecco in cosa consiste e come ricevere il contributo. Aiuti a fondo perduto: come presentare la domanda A partire da questa settimana, sono aperti online i servizi di ... Leggi su thesocialpost (Di mercoledì 7 luglio 2021) Il Decreto Sostegni ha introdotto un nuovo contributo a, riservato ai detentori di Partita Iva e in particolare modo ai titolari di credito agrario e agli esercenti arti e professioni con ricavi e compensi fino a 10 milioni di euro. A partire da questa settimana sarà possibile presentare domanda per ottenere gli. Online sono infatti state attivate le piattaforme necessarie all’iscrizione al servizio. Ecco in cosa consiste e come ricevere il contributo.: come presentare la domanda A partire da questa settimana, sono aperti online i servizi di ...

